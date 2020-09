Globo vai acabar com contratos “eternos”; medida atingirá outros medalhões

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, o canal dos Marinho vai respeitar os prazos dos acordos vigentes. As próximas renovações, no entanto, acontecerão dentro deste novo modelo, isto é, as dispensas acontecerão automaticamente.

A Globo pretende seguir o padrão já adotado por grandes empresas do mundo. Os trabalhos fechados por obra, que antes eram destinados para apenas alguns nomes, sobretudo os mais novos, agora será estendido para todo o seu elenco.

Cabe ressaltar que no modelo implantado por antigos executivos, que hoje nem fazem parte da emissora, era comum os contratos com altos salários para garantir a exclusividade. Isso não vai mais existir, agora será prevalecido o serviço prestado.

A novidade vai provocar uma verdadeira revolução das artes no Brasil, trazendo mais valores importantes para os profissionais da área dentro deste mercado, possibilitando mais convites para o teatro, cinema, streaming e TV paga. Além disso, com menos compromissos, os atores poderão transitar mais livremente entre as emissoras.

O processo faz parte do projeto de unificação de todas as empresas do Grupo, chamado Uma Só Globo, que consequentemente acabou enxugando diversos quadros, o que também foi intensificado pelas dificuldades da economia na pandemia.

O comentário é que, com essas novas mudanças, a Globo deve aumentar as parcerias com produtoras de conteúdo para, assim como acontece em outras plataformas, fortalecer as suas produções.