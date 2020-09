Glória Perez volta a criticar goleiro Bruno: “Cruel e narcisista empenhado em resgatar a posição de ídolo”

Acender holofotes para que esteja em todas as mídias, vendendo-se como goleiro, vitimizando-se e opinando sobre a escolha do elenco?

Aos 71 anos de idade e com 30 de carreira, a autora Gloria Perez voltou a falar sobre a série que a Globo pretendia trazer ao ar sobre o goleiro Bruno. A declaração foi feita durante uma entrevista publicada pela revista Veja.

– Estamos falando de um assassino cruel e narcisista empenhado em resgatar a posição de ídolo. Por que ajudá-lo nisso? Acender holofotes para que esteja em todas as mídias, vendendo-se como goleiro, vitimizando-se e opinando sobre a escolha do elenco? Por quê? – questionou.

Gloria também comentou novamente sobre a filha Daniella Perez. A jovem, que completaria 50 anos em agosto, foi cruelmente assassinada pelos colegas de novela, Guilherme de Pádua e Paula Thomaz.

– Ainda é como se ela estivesse aqui hoje. Filho nunca se conjuga no passado. Lutei por justiça e consegui as assinaturas que resultaram na primeira emenda popular da história do Brasil que inclui o homicídio qualificado entre os crimes hediondos. E estou aqui, trabalhando sem parar.

Prestes a voltar ao ar com a reprise da novela A Força do Querer, a partir da próxima segunda-feira (21), a novelista desmentiu que teria sido procurada por Regina Duarte para voltar à TV. Apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, postura que a fez ser alvo de ataques por artistas de esquerda, Gloria defendeu a tentativa da atriz em fazer algo pela cultura do país no atual governo.

– Fake news. Isso nunca aconteceu. Regina nunca me procurou nem fez nenhum aceno sugerindo voltar ao ar na minha novela. Não conheço a Regina pessoalmente. Estive com ela uma única vez, há muitos anos, numa reunião sobre um projeto que não foi adiante. De modo que não sei quais eram suas expectativas. Acredito que tenha tido a melhor das intenções ao aceitar o cargo.

