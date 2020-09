Goleiro Bruno ganha camisa 1 personalizada de fênix; Estrelão x Galvez é neste sábado

Os fãs elogiaram e um até sugeriu que ele colocasse sua assinatura no uniforme

O goleiro do Rio Branco, Bruno Fernandes, deve jogar a final do Campeonato Acreano neste sábado (12) de uniforme novo. Em seu Instagram ele postou a camisa número 1, mas personalizada com uma fênix e perguntou aos seus 71 mil seguidores o que acharam.

“E ai, galera. O que vocês acharam da novidade? Minha camisa personalizada. Deixe seu comentário, será muito importante para alguns ajustes”, postou.

Nos comentários,os fãs elogiaram e um até sugeriu que ele colocasse sua assinatura no uniforme. “Coloca tua assinatura igual era a do Flamengo”.

O Rio Branco enfrenta neste sábado o Glavez, pela final do Campeonato Acreano. Bruno, que responde na Justiça pela morte da mãe de seu filho, Eliza Samúdio, recebeu esta semana autorização da Justiça para treinar e jogar sem a tornozeleira eletrônica que usa desde o dia 4 deste mês por determinação do Tribunal de Justiça do Acre. O

