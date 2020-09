Governador concede Ordem da Estrela do Acre a embaixador israelita

O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, foi condecorado pelo governador Gladson Cameli com a medalha de maior honraria do Estado: a Ordem da Estrela do Acre. A solenidade ocorreu na noite desta quinta-feira (10) no Memorial dos Autonomistas, no Centro.

O ato reuniu apoiadores e representantes das forças de segurança, como o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, o deputado federal Alan Rick (DEM), a prefeita Socorro Neri (PSB) e membros da comitiva oficial do embaixador.

Yossi Shelley elogiou o potencial tecnológico do Acre e disse que o Brasil precisa e é capaz de desenvolver as riquezas naturais, sinalizando interesse em estabelecer parcerias.

“Hoje tive oportunidade de ver e aprender sobre os desafios do estado. Israel é uma das oito potenciais do mundo, mas nem sempre foi assim. A educação é uma grande aliada para mudar o mundo”, declarou.

Cameli frisou que é uma honra receber o embaixador em terras acreanas e pontuou que ambos os países são receptivos. “A sua presença representa o compromisso com o nosso povo. Queremos um agronegócio responsável e com oportunidade para todos. Iremos a Israel o quanto antes para trazer a tecnologia que o país oferece”.

A medalha da Ordem da Estrela o Acre é concedida a personalidades que contribuem para o desenvolvimento do Estado e/ou protagonizaram atuações decisivas em benefício da população.

