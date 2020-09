Governador Gladson Cameli entrega espaços culturais no aniversário de Cruzeiro do Sul

Gladson Cameli destacou a importância da revitalização dos espaços. Para ele, mais importante do que fazer novas obras, é manter e recuperar as que estavam abandonados

Educação, cultura e esporte, tudo no mesmo lugar. Foi exatamente isso o que o governador Gladson Cameli entregou na manhã desta segunda-feira, 28, durante as comemorações dos 116 anos de emancipação política do município de Cruzeiro do Sul. A Avenida Cultural abrange um conjunto de espaços que foram revitalizados.

Além do Teatro dos Náuas, importante centro de cultura e de apresentações artísticas da cidade, também foi feita a entrega do Espaço Cultural Cordélia Lima e do Ginásio Poliesportivo Alailton Negreiros. Da Avenida Cultural ainda fazem parte o Ginásio Poliesportivo Jader Saraiva e a Escola Henrique Ruth, revitalizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) nesta segunda etapa de reformas que está sendo implementada.

Outra ação importante foi a entrega de 20 novos ônibus (dos 110 que foram adquiridos este ano pelo governo do Estado) aos municípios do Vale do Juruá. Destes, três serão destinados ao município de Feijó, quatro para Tarauacá, nove ficarão em Cruzeiro do Sul, três irão para Mâncio Lima e um irá para o município de Rodrigues Alves.

A solenidade marcou a entrega dos espaços culturais e esportivos. Presentes estavam o vice-governador Major Rocha, os secretários Mauro Sérgio Cruz (Educação) e Ítalo Medeiros (Infraestrutura), o presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Manoel Pedro Gomes, o senador Sérgio Petecão, o deputado federal Alan Rick, o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Junior, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, o presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro, Ocenir Maciel, além da procuradora-chefe do Ministério Público (MPE), Kátia Rejane Guimarães.

O governador Gladson Cameli destacou a importância da revitalização dos espaços. Para ele, mais importante do que fazer novas obras, é manter e recuperar as que estavam abandonados há anos pelo poder público. “Não se trata apenas de gastar tinta, de tirar foto, mas o zelo que precisamos ter pelo patrimônio público”, afirmou.

Gladson falou do ano difícil em decorrência da pandemia, da determinação do governo em vencer todas as dificuldades, entretanto frisou que 2021 será um ano de inaugurar e entregar à população acreana grandes obras. Destacou a recuperação e duplicação da rodovia AC-405, que liga Cruzeiro do Sul ao município de Mâncio Lima.

“Precisamos fazer investimentos porque temos que gerar empregos e oportunidades para a nossa juventude, porque obras ajudam a aquecer a economia local e estadual, sem falar que não vamos abrir mão de ações sociais importantes em nosso governo como o segundo prato aos nossos alunos”, frisou.

Ônibus novos

Dos 110 novos ônibus adquiridos pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), 20 atenderão aos municípios do Vale do Juruá. Com os novos ônibus, o Estado duplicou a frota e possibilitou a ampliação das rotas que atendem os estudantes.

No início do ano, a SEE, por meio do Departamento de Transporte Escolar, havia recuperado nada menos do que 97 ônibus para serem utilizados durante o ano letivo. A continuidade das ações foi a aquisição dos novos veículos, alguns adaptados para atender estudantes com deficiência.

“Recebemos muitos ônibus sucateados, mas agora estamos entregando mais de 110 ônibus novinhos aos nossos estudantes, o que mostra compromisso com que o governador Gladson Cameli tem com a qualidade do acesso à educação”, afirmou o secretário Mauro Sérgio Cruz (SEE).

Ginásio Alailton Negreiros

Outro espaço que estava abandonado e deteriorado era o Ginásio Poliesportivo Alailton Negreiros, que agora ganhou duas quadras novas, onde será possível a prática de várias modalidades esportivas, como futsal, basquete, vôlei e handebol.

O espaço servirá tanto aos alunos das redes (municipal e estadual), como à comunidade em geral, além de possibilitar a recepção de equipes de outros municípios vizinhos, como Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Salão Cordélia Lima

O Salão Cultural Cordélia Lima também estava abandonado há anos. Depredado pelo tempo, teve seu telhado reconstruído, bem como o palco, além da construção de uma rampa de acesso para pessoas com deficiência. Também foi feito um trabalho de jardinagem na parte externa, o que deixou o local ainda mais bonito.

Uma ação importante dentro do processo de revitalização do espaço foi a remoção do muro que impedia a visibilidade do salão. Todos os vidros foram trocados e os banheiros também passaram por uma recuperação.

Teatro dos Náuas

O Teatro dos Nauás passou por uma pintura em todos os seus ambientes, tanto internos quanto externos. Foi feita uma reforma do subsolo, dando vida ao que antes servia como depósito de inservíveis.

O governo do Estado, por meio da SEE e da FEM, também construiu salas de multiuso, um auditório para mais de 600 pessoas e outras cinco salas que irão sediar o núcleo da FEM em Cruzeiro do Sul. Foi inserido um elevado de acessibilidade e dois banheiros para pessoas com deficiência.

Escola Henrique Ruth

A Escola Henrique Ruth, uma das mais antigas e tradicionais de Cruzeiro do Sul, também foi contemplada com uma reforma completa. De acordo com o secretário Mauro Sérgio Cruz (SEE), ela está inserida dentro da segunda etapa de reformas e revitalizações que a SEE está realizando.

No ano passado, mais de 200 escolas em todo o Estado, incluindo unidades em Cruzeiro do Sul, como a Cristão Cruzeiro, Madre Andegundes, Valério Magalhães, Tancredo Neves, dentre outras, já tinham sido contempladas dentro da primeira etapa, possibilitando um ambiente mais acolhedor aos alunos.

