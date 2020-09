Governador Gladson Cameli parabeniza Sena Madureira pelo seu aniversário

O governador Gladson Cameli parabenizou a população de Sena Madureira pelos 116 anos de emancipação da cidade, uma das mais antigas do Acre. As felicitações aconteceram durante agenda com ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na manhã desta sexta-feira (25), na Biblioteca Pública.

“Quero aqui parabenizar Sena Madureira pelo seu aniversário de 116 anos. Sena, ministros, é o terceiro município do estado, fica na beira da BR-364 e tem uma sintonia de pessoas”, afirmou o chefe do Executivo.

