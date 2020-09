Governador participa de solenidade de honra militar no 6º Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul

O evento no pátio externo do batalhão militar, homenageou 18 policiais que entraram para a reserva remunerada entre os anos de 2019 a 2020

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, participou na manhã desta terça-feira, 29, em Cruzeiro do Sul, da solenidade de honra militar do 6º Batalhão da Polícia Militar Tenente Idalino Silva.

O evento no pátio externo do batalhão militar, homenageou 18 policiais que entraram para a reserva remunerada entre os anos de 2019 a 2020.

O governador Gladson Cameli falou dos desafios que ainda faltam ser concretizados para a segurança pública, mas firmou o compromisso de lutar para realizar as demandas de valorização profissional. “Vamos fazer uma força-tarefa para resolver todas as situações em aberto na Casa Civil e colocarmos em prática”, destacou.

Sobre a homenagem aos militares de reserva, em sua fala o governador salientou a importância da família como base para que os militares pudessem, durante esses 30 anos de serviço, cuidar e proteger a população de Cruzeiro do Sul.

“Meu enorme respeito a esses homens que dão um exemplo de amor à nossa bandeira, ao nosso povo e aos seus familiares. Parabéns por esse momento. Aos policiais que estão na ativa, faremos de tudo para que haja uma reforma para criar condições para as promoções militares, dando oportunidades àqueles que sonham em serem promovidos”, completou Gladson Cameli.

O vice-governador, Major Rocha, ressaltou que é preciso reconhecer a história desses homens pelo que fizeram pela instituição, por muitas oportunidades abrindo mão do convívio familiar.

“Esses homens enfrentaram muitos desafios para chegarem até aqui, passando muitos anos sem perspectivas e hoje estão galgando outros postos e estão entrando na reserva. Parabenizo esses homens valentes por esse momento”, evidenciou Rocha.

O comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Paulo Cesar Gomes, expressou sua satisfação em conhecer o trabalho da tropa, e o alto nível de comprometimento dos policiais militares de Cruzeiro do Sul, as conduções de presos, apreensão de armas e de mais de uma tonelada de drogas neste ano.

“Parabenizo a todos os militares de Cruzeiro do Sul e aos nossos amigos que estão indo para a reserva, desejo que aproveitem junto aos familiares, desacelerem, pois a vida é muito boa e deve ser aproveitada”, enfatizou.

Na ocasião, o batalhão homenageou um dos empresários parceiros da Polícia Militar, o empresário Francisco Tomé da Silva, proprietário do Mercantil Cohab, que contribuiu com a reforma do refeitório do 6º Batalhão.

“Essa é uma pequena parcela de contribuição como uma forma de agradecimento pelo excelente serviço prestado pela polícia militar de cruzeiro do Sul. Minha preocupação era de eles terem um local adequado para realizarem suas refeições”, relatou Francisco Tomé.

A solenidade contou também com a presença de outras autoridades civis e militares e de familiares dos militares agora em reserva remunerada.

