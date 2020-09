Governo abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos no Acre

As restrições sanitárias e sociais impostas pela pandemia da Covid-19 alterou o curso da maioria das atividades regulares no Brasil e no mundo. Alguns batizam este cenário de “novo normal”, tamanha mudança de comportamento derivada das medidas de segurança necessárias para a diminuição na transmissão do vírus, que pode até levar à morte.

Aliando os cuidados e respeito pela vida humana com a responsabilidade social, o Departamento de Planejamento da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) retornou este mês, em parceria com a Fundação Elias Mansur (FEM), com os cursos profissionalizantes no Teatro Barracão Matias, na Estrada da Sobral. O objetivo dos organizadores é capacitar jovens e adultos ao mercado de trabalho, nas áreas de sistema de informação, administração e empreendedorismo, com direito a certificado ao aluno concluinte.

PUBLICIDADE

“Os cursos tiveram que ser interrompidos durante a pandemia, desde março, mas retornamos as atividades com o maior cuidado, tendo precaução com os alunos e colaboradores. Disponibilizamos álcool em gel, exigimos o uso de máscaras e seguimos todos os protocolos de saúde”, afirma Vanessa Freitas, coordenadora da Seict. “Já tivemos pessoas de 55 anos certificadas. A inclusão social faz parte dessa iniciativa”, acrescenta.

Semana passada iniciaram os cursos de auxiliar de Recursos Humanos, pela parte da manhã, e Operador de Computador com ênfase em informática para o trabalho, no turno da tarde, com carga horária de 80 horas cada, sendo finalizados dia 8 de outubro. A reportagem da Agência de Notícias do Acre esteve hoje no Barracão acompanhando a turma de alunos de RH, durante aula ministrada pela professora Saniele Caetano.

“O curso (auxiliar de RH) ensina a rotina de um auxiliar de um profissional da área, suas técnicas voltadas para empresas e organizações. Nosso público não tem idade específica e todos a partir de 14 anos podem participar. O curso é importante porque é a preparação deles para o mercado de trabalho, como eles devem se comportar nesse cenário, o primeiro emprego, entrevista etc.”, afirma Saniele.

Vitória Andrade, de 18 anos, é acadêmica de pedagogia e encontrou no curso uma boa oportunidade de qualificação profissional. “Com a paralisação das minhas aulas na faculdade por conta da pandemia, vi nas aulas uma chance de não ficar parada e adquirir experiência, melhorar o currículo. É um conhecimento a mais que eu nem sabia que existia. Pretendo pôr em prática tudo o que aprendi aqui no Barracão”.

Inscreva-se

Qualquer pessoa a partir de 14 anos pode se matricular nos cursos profissionalizantes promovidos pela Seict, em parceria com a FEM, realizados no Teatro Barracão Matias, na Estrada da Sobral. Eles possuem certificados aos concluintes e valem também como aulas complementares para acadêmicos. Antes da pandemia, as turmas eram compostas por 20 alunos, mas para se adequar às normas de saúde, a capacidade foi reduzida para 11 pessoas. O uso de máscaras é obrigatório aos alunos e colaboradores e o álcool em gel é disponibilizado no Barracão. Os próximos cursos ofertados serão:

– Operador de Computador: turno da tarde, de 21/9 a 2/10

– Excel do Básico ao Intermediário: turno da tarde, de 13/10 a 6/11

– Auxiliar Administrativo: turno da manhã, de 13/10 a 6/11

A inscrição do candidato é feita através do link http://bit.ly/cursos-seict ,

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários