Governo abre processo seletivo para estagiários em diversas áreas; veja vagas

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (14), a abertura do processo seletivo simplificado para seleção de estagiários visando formação de cadastro reserva.

O processo será realizado por intermédio do Instituto Euvaldo Lodi. 1.

VAGAS

As vagas ofertadas são para Rio Branco para alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, História (Bacharelado e Licenciatura) e Sistema da Informação. Podem concorrer alunos a partir do 3° período matutino e vespertino

Já para as vagas ofertadas a estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Recursos Humanos e Rede de Computadores, podem se inscrever alunos cursando a partir do 2° período matutino e vespertino.

REQUISITOS



Interessados devem estar frequentando efetivamente o curso; Ter disponibilidade para estagiar em regime de 20 ou 30 horas semanais; Que não esteja cursando o último período e; Ter idade mínima de 16 anos, na data de início do estágio.

INSCRIÇÕES

Para evitar a disseminação do coronavírus (covid-19) as inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico a partir das 00h:00m do dia 14/09/2020 até as 23h:59m do dia 25/09/2020, através do envio da documentação abaixo relacionada para o endereço eletrônico vagas.ielac@gmail.com

CLIQUE AQUI E VEJA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO

O estágio terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante avaliação de desempenho e no interesse do governo.

A carga horária semanal será de 20 ou 30 horas distribuídas nos horários de funcionamento das Secretarias, Autarquias e Fundações e compatível com o horário escolar.

O estagiário receberá, a título de bolsa de estágio, os valores conforme o nível e carga horária. Estágio de 4 horass R$ 420,00 e para 6 horas R$ 630,00. O estagiário receberá a título de auxílio-transporte, o valor correspondente a duas passagens de ônibus por dia, proporcional aos dias efetivamente estagiados.

