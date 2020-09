Governo de São Paulo contraria CBF e veta presença de torcida em jogos

Segundo o coordenador do Centro de Contingência de Combate ao Coronavírus, José Osmar Medina, foi realizada uma reunião na última terça-feira para debater a proposta da CBF de reabrir os estádios com público. Entre os presentes ao encontro, foi unânime a decisão de manter a restrição como forma de prevenção ao novo coronavírus. “Não se recomenda a retomada de público em eventos associados a grandes aglomerações, como nas partidas de futebol. É uma decisão técnica”, explicou Medina.

No entender do governo estadual, ainda não há segurança suficiente para permitir a presença de público. “Nesse tipo de evento tem fluxo de pessoas de diferentes regiões demográficas e muitas atividades paralelas ao redor do estádio. Vamos manter as diretrizes que discutimos com a Federação Paulista de Futebol (FPF), CBF e seguir com as partidas sem público”, comentou Medina, que usou a realização de partidas sem público na Europa como um modelo de cuidado a ser seguido.

Doria afirmou que o Estado não pode ter pressa para liberar a realização de eventos. “Aqui em São Paulo não há pressão política, econômica, partidária, assim como não há do esporte”, disse. “A missão do governo de São Paulo é preservar a vida de todos: jogadores, técnicos e jogadores”, comentou o governador.