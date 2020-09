Governo do Rio autoriza jogos em estádios com participação do público

O governo do Rio publicou em edição extra do Diário Oficial, nessa quarta-feira (23/9), a autorização para que os jogos em estádios possam ter novamente a presença do público. A permissão vale para bairros que estejam com bandeira amarela ou verde e que atendam algumas condições destacadas na publicação.

A liberação, por ora, é de 30% da capacidade máxima de ocupação, com distanciamento mínimo de dois metros entre os torcedores, tanto em cadeiras como em arquibancadas, com exceção de membros da mesma família, além do uso de máscara antes, durante e após o jogo. PUBLICIDADE Outras restrições e obrigações impostas pelo Governo estão listadas abaixo: – Realização de Campanha de Conscientização com divulgação de informativos do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Municipais de Saúde acerca da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce da Covid-19 – Fornecimento de álcool em gel 70% ou sanitizantes de efeito similar a todos torcedores – Aferição de temperatura e triagem de sintomáticos respiratórios no acesso ao estádio – Lojas, restaurantes, lanchonetes e bares abertos em cumprimento das orientações sanitárias locais – Contratação de equipe para higienização dos corrimãos, assentos e locais de circulação Os clubes responsáveis pela partida que descumprirem o que está disposto no decreto sofrerão advertências e deverão pagar multa de R$ 5 mil na primeira reincidência. Na segunda reincidência, os clubes serão proibidos de realizar novas partidas de futebol no local por 15 dias.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários