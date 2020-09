Governo federal destinou mais de R$ 360 milhões para o combate à covid-19 no AC

De acordo com o Ministério da Saúde, também foram entregues mais de 170 respiradores

O governo federal já destinou ao Acre mais de R$ 360 milhões em recursos para o combate à covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Nesta quinta-feira (17), o estado completou seis meses de pandemia, com cerca de 650 óbitos e quase 27 mil infectados.

Cinquenta leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram habilitados no Acre com recursos federais, que garantiram ainda 170 respiradores. Além disso, aproximadamente R$ 1,2 milhão foi gasto com equipamentos de proteção individual.

O governo federal também enviou ao Acre mais de 96 mil testes e 163 profissionais da saúde via programa Mais Médicos. Por fim, cerca de 350 mil medicamentos foram destinados aos acreanos.

(Foto: Marcos Vicentti/Secom)

