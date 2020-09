Governo suspende contratos de transporte escolar por conta da pandemia

A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta semana

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), o secretário de educação Mauro Sérgio decidiu suspender contratos referentes a transporte escolar e de motoristas no Estado do Acre. Ao todo, foram suspensos seis acordos.

Os contratos visavam a prestação de serviços de transporte escolar fluvial, com condutor, destinado a atender os alunos da Rede Estadual de Ensino no município de Rio Branco, por prazo indeterminado, ou seja, enquanto perdurar a situação de calamidade. A segunda motivação é redução dos gastos da secretaria.

PUBLICIDADE

No entanto, a suspensão do contrato não altera os valores contratados e, com a retomada da execução do contrato, o prazo de vigência será prorrogado automaticamente por período idêntico ao de suspensão.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários