Gracyanne Barbosa se descuida e mostra demais em vídeo: “Inveja dessa periquita”

O último look escolhido pela musa fitness foi um maiô cinza bem cavado. Tão cavado que deixou as partes íntimas de Gracy à mostra

Gracyanne Barbosa resolveu fazer um vídeo divertido em que aparece mostrando vários looks para postar no Instagram, na noite desta terça-feira. O último look escolhido pela musa fitness foi um maiô cinza bem cavado. Tão cavado que deixou as partes íntimas de Gracy à mostra.

O deslize não passou despercebido e rendeu muitos comentários nas redes sociais. “Gente, os menores grandes lábios do mundo! Eu ia ficar que nem um nugget espalhado com esse maiô”, disse Tatá Werneck. “Inveja dessa piriquita sequinha”, comentou outra seguidora. “Se eu usasse aquele último maiô… a perereca ia ficar toda de fora”, disse outra pessoa.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários