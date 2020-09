Guerra de facções: tiroteios são registrados em diferentes pontos de Rio Branco neste domingo

Os moradores dos bairros Cidade Nova, Base e Bahia Velha, viveram momentos de terror na tarde deste domingo (20), durante tiroteios protagonizados por facções criminosas rivais na disputa por território para venda de drogas.

Os bairros da Base e Cidade Nova são separados pelo rio Acre, mas acabaram entrando em confronto armado às margens do rio. Segundo informações de moradores da região, várias pessoas, entre elas crianças, estavam em uma pequena praia na curva do manancial, quando três homens fortemente armados foram até as margens do rio e começaram a efetuar vários disparos.

PUBLICIDADE

Membros de uma facção que estavam no local, começaram a atirar contra trio. Ainda segundo as testemunhas, um carro de cor branco dava cobertura aos banidos no outro lado do rio, na região do bairro Cidade Nova, e mesmo com a distância, também atiraram contra o trio. Ninguém ficou ferido nessa troca de tiros.

A outra ação foi registrada no bairro Bahia Velha, na Baixada da Sobral. Segundo informações de populares, dois homens em uma motocicleta passaram atirando forma aleatória na rua Blumenau. Faccionados revidaram e deram início assim uma intensa troca de tiros. Ninguém ficou ferido.

Populares ainda chegaram a ligar e acionar a Polícia Militar, que realizou ronda ostensiva na região, mas nenhum suspeito chegou a ser preso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários