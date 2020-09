Hamilton cobra preservação da Amazônia: “O tempo está se esgotando”

“Se perdermos a Amazônia, perderemos a luta contra a crise climática. É simples assim. E o tempo está se esgotando”, escreveu Hamilton. “Junte-se a mim e a WWF UK para ajudar a acabar com os incêndios”, complementa.

Esta não é a primeira vez que Hamilton aborda o tema Amazônia. Em 2019, ele já havia se oferecido para ajudar no combate às queimadas. Em sua passagem pelo Brasil, para a disputa do GP de Interlagos, ele falou sobre sua preocupação ambiental.

“Eu me lembro de ter ouvido sobre os incêndios florestais (na Amazônia) e houve muitas opiniões sobre o assunto que não estavam no noticiário, mas espalhadas nas redes sociais. E eu não entendia o motivo. Eu vejo muitos documentários sobre o impacto no nosso planeta, as geleiras que estão derretendo, encolhendo, o aquecimento global e nossos recursos naturais. Não sei mais quanto tempo vai levar até que tudo fique realmente ruim. Mas eu só uma pessoa só, uma pequena pedra. Eu preciso ter o máximo de impacto possível”, afirmou o piloto na época.

Também no ano passado, o hexacampeão disse ser contra a construção do Autódromo de Deodoro, no Rio de Janeiro, porque envolveria a derrubada de árvores, na Floresta do Camboatá.