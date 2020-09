Herói do Flamengo se emociona: ‘faz seis meses que perdi o meu pai’

Goleiro Hugo, um dos destaques do rubro-negro contra o Palmeiras, não segurou as lágrimas

Se fora de campo o jogo entre Palmeiras e Flamengo foi marcado por uma série de polêmicas, com a suspensão e depois a confirmação da partida, algo que agora deve gerar novos desdobramentos – com pedido de rebaixamento -, dentro das quatro linhas o imbróglio serviu para dar visibilidade a alguns atletas jovens do time carioca.

O principal deles foi o goleiro Hugo, que salvou o rubro-negro em momentos decisivos da partida e, ao final, se emocionou ao lembrar do seu grande incentivador na carreira, que, infelizmente, não pode acompanhar o jogador salvando a meta do Flamengo, que empatou com o Palmeiras em 1 a 1.

Escolhido o craque da partida, um troféu oferecido ao destaque do jogo pela Rede Globo, o jogador se emocionou em entrevista e explicou o motivo.

“Estou há nove meses sem atuar pelo Flamengo. A última partida que eu fiz foi pelo sub-20. Mas, a diferença da última partida para esta contra o Palmeiras é que meu pai estava na arquibancada me assistindo e hoje eu não tenho mais ele. Faz seis meses que eu perdi meu pai”, contou.

A jovem promessa rubro-negra aproveitou para destacar o papel do familiares e amigos em sua trajetória.

“Foi um cara me me deu tudo (pai). Foi a primeira vez que entrei em campo sem meu pai. Ele não está aqui fisicamente, não viu de casa, mas está la em cima melhor que a gente. Sempre entrei em campo pensando nelas, na minha família. Tenho minha mãe, minha irmão, meus irmãos por parte de pai. Essa vitória (troféu de melhor em campo) vai para minha família”, disse.

