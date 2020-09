Homem discute com desconhecido e acaba esfaqueado no bairro 6 de Agosto

A Polícia Militar tentou procurar pelo autor do crime, mas não obtiveram exito

Richardson Diego Oliveira dos Santos, 29 anos, foi ferido com um golpe de faca, na noite deste domingo (27), no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Richardson estava caminhando em via pública, quando acabou se desentendendo com um desconhecido. Após uma rápida discussão, a vítima foi esfaqueada no tórax e, mesmo ferido, conseguiu correr até uma farmácia para pedir ajuda.

Os funcionários do estabelecimento deram os primeiros atendimentos ao homem e acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar tentou procurar pelo autor do crime, mas não obtiveram exito. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

