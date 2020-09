Homem dorme com cigarro aceso e incendeia a própria casa

Apesar do susto, ninguém se feriu e as chamas foram controladas rapidamente

Um incêndio atingiu uma casa na noite de ontem (23) em Americana . Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado na sala, após o morador pegar no sono enquanto estava com um cigarro aceso . O caso aconteceu no bairro Vila Massucheto.

De acordo com as equipes, a casa ficou coberta de fuligem e com muita fumaça durante o trabalho de combate as chamas. Apesar do susto, ninguém se feriu e as chamas foram controladas rapidamente.

Além da sala, foram atingidos outros dois cômodos, com uma área de 51 metros quadrados. O local foi deixado em segurança pelas equipes, que orientaram o proprietário sobre os procedimentos administrativos e de vistoria.

