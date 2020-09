Homem é atingido por tiros e desesperado corre para casa de apoio de igreja

A editoria de polícia do ContilNet recebeu informações agora a pouco que um jovem de aproximadamente 20 anos de idade, e ainda não identificado, foi morto na noite desta segunda-feira (7) com ao menos cinco tiros.

O crime aconteceu no Portal da Amazônia, e de acordo com a Policia Militar, que esteve no local, a vítima ainda conseguiu correr até uma chácara, onde funciona uma casa de apoio da igreja Deus que liberta.

Segundo informações da Polícia Militar, populares disseram ter ouvido 5 disparos de arma de fogo e, depois de alguns minutos, encontraram o rapaz já sem vida na chácara que, segundo moradores da região, é usada como centro de recuperação de dependentes químicos pela igreja evangélica.

Ainda segundo a polícia, o jovem teria saído ferido de uma área de mata que fica bem próxima a uma invasão e caiu na área de uma casa na chácara. O rapaz chegou a pedir socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia. No local, o perito constatou que os disparos atingiram as costas da vítima. O cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A polícia ainda não se sabe a motivação do crime. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

