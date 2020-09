Homem é suspeito de atear fogo na casa da própria irmã, no Acre; veja vídeo

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local para conter as chamas

Na manhã desta quinta-feira (5) um cinegrafista amador registrou uma residência em chamas no residencial Vale dos Buritis, em Cruzeiro do Sul. No momento do incêndio não havia ninguém no interior da casa.

Segundo informações repassadas pela PM, o principal suspeito de causar o incêndio é irmão da proprietária. O homem é usuário de drogas e havia discutido com sua irmão na noite anterior. Ele foi preso e agora deve ser ouvido pelo delegado responsável pelo caso.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local. As chamas foram contidas e nenhuma outra residência foi afetada.

