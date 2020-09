Homem invade hospital e mata ex a facadas na frente da filha de 4 anos

Rafael atacou a ex-recepcionista da unidade com golpes de faca, em um momento de distração, quando ela falava com a filha

Um homem invadiu o Hospital São Francisco, em Ceilândia Norte, nesta segunda-feira (14/9) e esfaqueou a ex-companheira até a morte. Shirley Rúbia Gertrudes, 39 anos, foi golpeada pelas costas, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Shirley trabalhou na unidade de saúde até março de 2017, mas continuava indo ao local esporadicamente, para levar a filha mais nova do casal, de 4 anos, para consultas. Nesta terça, Shirley e Rafael Rodrigues Manoel, 35 anos, foram à unidade de saúde justamente para levar a pequena em uma das consultas de rotina com o pediatra.

PUBLICIDADE

Rafael atacou a ex-recepcionista da unidade com golpes de faca, em um momento de distração, quando ela falava com a filha. Após cometer o crime, o suspeito voltou para a casa onde morava com os pais, em Samambaia, e se matou com um tiro na cabeça.

A recepcionista e o suspeito estavam separados havia quatro meses, segundo os depoimentos coletados pela Polícia Civil do Distrito Federal. Rafael não aceitava o fim do relacionamento.

Outras pessoas que estavam do lado de fora da unidade de saúde e viram o suspeito fugindo do local em um Gol preto antigo.

A vítima foi socorrida rapidamente e levada ao centro cirúrgico do Hospital São Francisco, mas não resistiu aos ferimentos e morreu poucos minutos depois de ser esfaqueada.

O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam II).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários