Homem mata mulher de 22 anos no Acre após ela se negar a namorar com ele

Um crime bárbaro aconteceu no município de Acrelândia, no interior do Acre, na última sexta-feira (18). Milena Ferreira da Silva, 22 anos, morreu neste último sábado (19), após não ter aceitado namorar com o possível autor do crime.

O suspeito sentia ciúmes da vítima, é o que diz a mãe dela, Márcia da Silva, 42 anos.

A jovem estava em um bar quando recebeu uma facada próximo ao peito. Ela chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não suportou e morreu.

O suspeito teria abraçado a vítima antes de dar a facada, de forma que ninguém percebesse. Depois disso, a dona do estabelecimento pediu para que Milena fosse embora.

Com a mão sobre o lugar que recebeu a facada, a vítima foi andando até uma parada de táxi, onde uma mulher percebeu que ela estava sangrando e chamou a ambulância.

Milena ainda passou por uma cirurgia, mas a equipe médica percebeu que a facada havia atingido o pulmão e o coração.

A mãe da vítima registrou um boletim de ocorrência. Como o suspeito não foi pego em flagrante, a família aguarda a decisão de justiça.

