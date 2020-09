Homem pede copo d’água para distrair avó, rapta e estupra menina de 8 anos

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado sem roupas, com a vítima usando apenas uma saia, dentro de um carro

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante suspeito de raptar e estuprar uma menina de 8 anos na noite dessa quarta-feira (16) no município de Palmeirais. De acordo com a Polícia Militar (PM), a criança estava na frente de casa com a avó quando o homem passou, pediu um copo d’água e aproveitou a distração para colocar a menina no carro.

“Nesse momento que a avó foi pegar a água ele pegou a vítima. A avó veio à delegacia, começamos a procurar e localizei o carro na PI-130. Ele estava sem roupa e a menina estava só de saia, chorando”, relatou o subtenente Olavo Feitosa.

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Teresina, onde foi autuado. A menina foi encaminhada para o Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Sexual (Samvis).

O exame, segundo a PM, não constatou a conjunção carnal. “Não deu tempo, mas ele aliciou a criança. Foi autuado por estupro de vulnerável”, afirmou o subtenente Olavo.

A criança foi acompanhada pelo Conselho Tutelar e já retornou para casa.

