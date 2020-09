Homem viraliza na web como sósia do Chaves. Veja semelhança impressionante

Nas redes sociais, os internautas tem estado em clima de alvoroço devido o surgimento de um homem que lembra muito o Chaves, personagem do icônico seriado mexicano de mesmo nome e interpretado pelo ator mexicano Roberto Gómez Bolaños (1929-2014).

O homem é um argentino, o qual foi identificado numa foto onde surge ao lado de amigos em uma festa. A semelhança do homem com Roberto Gomez Bolaños é tanta que o público fez questão de elaborar vários memes, os quais já circulam nas redes.

PUBLICIDADE

Chaves metaleiro QUE BONITA SUA ROOOOUPAAAA, QUE ROUPINHA MUTCHO LOKAAAAA! NELA É TUDO REMENDADO, NÃO VALE NEM 1 CENTAVO! MAS AGRADA QUEM OLHAR!! pic.twitter.com/kQZNlY3sCy — AlecraM (@sea_cela) September 26, 2020

O argentino que está sendo divulgado como o sósia do Chaves, na verdade, tem o nome de Phil Claudio Gonzáles. Após a circulação dos memes, o título de Chaves Metaleiro tomou conta dos internautas e o próprio Phil, por meio do Facebook, entrou no clima da brincadeira. O apelido surgiu devido as roupas e o estilo de estrela do rock do homem.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários