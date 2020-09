Horóscopo 2020: confira a previsão desta quinta-feira para seu signo

Leão (23/07 – 22/08)

Mercúrio e Saturno em harmonia manterão a estabilidade financeira e a organização no trabalho. Você poderá firmar um contrato e investir no seu futuro e segurança. Lua e Marte desenharão cenário otimista. Olhe para a frente e fortaleça a fé. Sonhos com uma viagem e conexões com amizades de fora manterão o astral em alta. Logo, você terá maior mobilidade.Horóscopo do sexo: veja as previsões de cada signo em setembro