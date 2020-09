Horóscopo 2020: confira a previsão desta quinta-feira para seu signo

Câncer (21/06 – 22/07)

Aumente o entendimento no amor e a segurança nos relacionamentos. A Lua nova resolverá dúvidas e mudará sua forma de pensar. Conversas esclarecedoras estabilizarão uma relação importante de vida. Hora de aprender com os erros do passado e investir no desenvolvimento pessoal. Bom para iniciar um curso, ou um romance que poderá resultar em casamento.Saiba se você está seguindo a missão de vida do seu signo