Horóscopo 2020: confira a previsão desta segunda-feira para seu signo

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Nada melhor do que relaxar, trocar confidências com o par, planejar mudanças e fortalecer as bases afetivas neste feriado. Resolva assuntos de família e da casa com clareza e soluções práticas. Entendimento do passado encerrará velhas angústias. Declaração de amor, conversas divertidas e harmonia nos relacionamentos manterão o astral em alta. Recarregue as baterias.