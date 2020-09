Horóscopo 2020: confira a previsão desta sexta-feira para seu signo

Libra (23/09 – 22/10)

Autoestima positiva, ambiente protetor e satisfação com os resultados de trabalho encerrarão a semana com segurança, harmonia com a equipe e confiança no futuro. Aproveite o fim do dia para curtir o carinho da família e o sossego do lar. Planeje detalhes de uma viagem, ou de participação num evento profissional, com antecedência. Conexões influentes. Amplie sua rede.Pontos fortes: veja como os signos podem ter sucesso na carreira