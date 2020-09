Horóscopo 2020: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Sagitário (22/11 – 21/12)

Um sonho antigo poderá se concretizar. O dia trará soluções financeiras e acertos com a família. Trabalho on-line e maior liberdade de agenda tornarão a vida mais agradável, mesmo com as restrições impostas pela pandemia. Ótimas relações, harmonia com os filhos e empolgação com novos projetos manterão o astral em alta. Conexões com amizades de fora.Amuletos para cada signo do zodíaco se proteger das energias negativas