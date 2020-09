Horóscopo 2020: confira a previsão deste domingo para seu signo

Câncer (21/06 – 22/07)

Aproveite o domingo para comprar itens de necessidade, conversar com a família e fazer planos. Estabilidade financeira e afetiva, investimentos no seu futuro e uma viagem especial nas próximas férias serão as metas do momento. Amplie relações e aprenda com novas referências. As sementes plantadas darão ótimos frutos a médio prazo. Cultive a paciência.