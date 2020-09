Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Veja o horóscopo por Oscar Quiroga para desvendar esta quarta-feira, 23 de setembro, de acordo com cada signo

Verdade e mentira

Data estelar: Lua Vazia das 14h32 até 20h17, quando ingressa em Capricórnio e completa o quarto crescente

Talvez tenhas dificuldade de aceitar que exista a verdade, porém, duvido que tenhas a mesma dificuldade para aceitar que a mentira exista, e nisso encontrarás uma verdade absoluta, daquelas que tens dificuldade de aceitar. Afinal, a mentira existir é, paradoxalmente, uma verdade. Tu a podes julgar, condenar e te irritar com ela, ou também podes te associar livremente à mentira para retorcer a realidade mágica e a reduzir ao alcance de tua visão, ou ao jogo que intencionalmente pretendes colocar em marcha.

A prática da mentira é nosso ensimesmamento, nossa declaração aos quatro ventos de que a opinião alheia não nos importa, pois, ela só deveria existir para que tudo seja como queremos, e não como a realidade o determinar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ouvir é muito importante, porque apesar de sua alma reagir sempre com muita rapidez a intensidade, se você ouvisse com atenção o que é dito, com certeza não precisaria dessas reações, veria que está tudo muito bem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Todas as potencialidades que sua alma enxerga neste momento dariam muito trabalho para serem transformadas em obras consumadas. Se isso amedronta ou intimida você, não é bom sinal. Procure recuperar a boa vontade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A boa vida não se contrapõe às obrigações que você tenha de assumir, são dois caminho que podem, muito bem, correr em paralelo. Por isso, não gaste preocupações ou ansiedade imaginando que deva decidir algo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem tudo termina como você gostaria, porém, a vida continua e sempre haverá oportunidade para fazer retificações, pois, não se trata de chegar a destino e descansar, mas de continuar em frente e para cima. Aí sim!

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As coisas mais valiosas e importantes andam acontecendo no ritmo do dia a dia e, por isso, correm o risco de passarem despercebidas, porque sua alma engata o automático e não se dedica a prestar a devida atenção.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A dose de segurança que você sente agora há de servir para seguir em frente com ousadia, apostando em seus projetos. Cuide, por isso, para que essa dose de segurança não sirva para se acomodar e deixar de fazer o necessário.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É inútil e contraproducente pretender que a vida seja um mar de rosas, com tudo acontecendo muito bem o tempo inteiro. Essa é uma fantasia que se contrapõe à beleza trágica de existir entre o céu e a terra.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Com certeza, você vai precisar tomar fôlego, não porque as coisas estejam mais complicadas que de costume, mas porque haverá uma queda de vitalidade, que é um sinal da necessidade de ficar à sós com sua alma.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A quantidade de gente que transita por sua vida não é sinônimo de que haja, também, maior qualidade nos relacionamentos. Tenha isso em mente, para prestar mais atenção à natureza dos gestos que as pessoas fizerem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure aceitar com a maior boa vontade possível a exposição que se torna necessária para você tocar em frente seus projetos. Por mais que você não prefira essa situação, ela é inerente a esta parte do caminho.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Saber mais é como tirar uma venda dos olhos depois de a ter usado por muito tempo. Em primeiro lugar, os olhos ardem e a cabeça dói, porém, depois tudo se acomoda e a luz é bem-vinda pela mente. Saber mais é bom.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que você prefira o encanto de histórias lindas e fantásticas, este é um momento em que se torna necessário tomar atitudes práticas, muito realistas, que estejam dentro de sua capacidade de executar.

