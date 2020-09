Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para seu signo neste sábado

Busca regozijo

Data estelar: Vênus e Plutão em quincunce; Lua cresce em Aquário

Em vez de lutar contra o que te oprime, em vez de tentar destruir tudo que consideras crenças que te limitam, foca tua energia de ação em buscar regozijo e felicidade, porque, definitivamente, apesar de todo o esforço ancestral de nossa humanidade para se convencer de que a existência entre o céu e a terra teria como único objetivo o sofrimento, isso não se sustenta na observação imparcial da realidade.

Quem busca o sofrimento próprio ou o alheio é porque sofre de alguma perversão patológica, já que, um ser humano saudável se movimenta no sentido contrário, encontrando regozijo constante nas pequenas e grandes coisas da existência. A beleza inunda a percepção, está disponível por todos lados. Esta não é uma afirmação otimista e tola, porém, de puro realismo mágico, porque é assim que as coisas verdadeiramente são.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Algumas pontas soltas poderão ser amarradas, outras vão ficar mais soltas ainda. Neste momento, você não pode pretender ter controle sobre tudo que está envolvido, mas agir com confiança de que a vida protege.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Que seus desejos encontrem resistência, porque as pessoas querem outra coisa, isso não há de ser o fim do mundo nem tampouco motivo de briga. A discrepância de interesses pode ser resolvida com muita criatividade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É assim, enquanto a mente viaja por galáxias distantes, aqui e agora há roupa para lavar e tarefas cotidianas para cumprir. Essa discrepância, ou se transforma em mau humor, ou motiva você a dar seu melhor.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de todas as regras e apesar de que o tempo inteiro a vida precisa acontecer dentro de limitações estritas, apesar de tudo isso e muito mais, a alma continua livre e aproveitará qualquer brecha para o demonstrar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Saia um pouco de casa, isso vai ajudar você a recuperar o ar da graça que ficou soterrado sob as preocupações e ansiedades. Saia a caminhar, procure lugares novos que ainda não tenham sido explorados por você.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mesmo que você não consiga expressar tudo que sente nem tampouco manifestar suas ideias, para entusiasmar as pessoas a acompanhar seu caminho, ainda assim você avançará e conseguirá obter bons resultados. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Faça o necessário para aumentar a medida de sua segurança, mas cuide para isso não se transformar num exercício motivado pela paranoia, porque essa nunca é satisfeita, sempre quer mais, sempre enxerga problemas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Conflitar é um impulso que, neste momento, exporia demais você. Cuide para continuar no recuo, porque isso facilitará a recuperação da vitalidade que anda meio escassa nesta parte do caminho. Retenha o impulso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que você diria é também o que provocaria discórdias inúteis. Porém, como saber disso antecipadamente? A voz da alma está sempre aí, mas quem a ouve com atenção? A gente a reconhece depois de errar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Reúna as pessoas que possam ajudar você a garantir a realização de seus interesses. Este é o momento em que, com a ajuda delas, você pode estabelecer alguns avanços que, de outra maneira, não aconteceriam.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça o que sua vontade determinar, mesmo que pareça uma loucura. É hora de sair do casulo e empreender alguma aventura, porque a vida sem excitação se torna entediante demais para uma alma aquariana. Em frente, com ardor.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A vida tem feito você refletir profundamente, tanto que em alguns momentos você chega àquele lugar cheio de recriminações, arrependimentos e culpas. Procure não se deter nesse lugar, apenas passar por ele rapidamente.

