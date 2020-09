Horóscopo do dia: O Sol está em Libra veja como influencia seu signo

O Sol entra em Libra, um signo de ar, leve, regido por Vênus e voltado para o amor e os relacionamentos e que vem sendo massacrado pela mão de ferro de Saturno e Plutão em Capricórnio. Como um signo de ar, está relacionado com os processos mentais, portanto, o amor para Libra, é conceitual e não físico, como em Touro. Libra ama o amor e a ideia do amor e de amar.

Em Libra encontramos a necessidade do outro, a gentileza, o amor pelos relacionamentos humanos, a empatia, a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Com o Sol em Libra todos estaremos mais gentis, mais amáveis, mais abertos para as amizades e o amor. Os relacionamentos acontecem com mais facilidade, livre de obstáculos e das armadilhas do ego. Em Libra queremos amar e ser amados, dar e receber.

PUBLICIDADE

Todos sentiremos a mudança de energias, mas cada signo sentirá em um setor específico de sua vida.

Áries

Arianos e arianas vão perceber a importância dos relacionamentos e do olhar para o outro e não somente para si mesmos. O período envolve um novo movimento nas relações pessoais e profissionais, com abertura para novas amizades e possíveis romances. Uma parceria comercial pode começar a ser negociada.

Touro

Taurinos e taurinas estarão mais voltados para os relacionamentos de trabalho e para os projetos, novos e em andamento. O trabalho ganha uma importância maior e será executado com menos problemas e obstáculos. A saúde, especialmente do corpo, também passa a ganhar maior importância nesse período.

Gêmeos

Geminianos e geminianas estarão mais abertos para o amor e os romances, que acontecem com mais facilidade. Estarão mais afetivos, acolhedores, gentis e sedutores. Por outro lado, o relacionamento com os filhos ganha importância e estes são tempos de maior proximidade e melhora da relação

Câncer

Cancerianos e cancerianas estarão mais fechados, mais voltados para a vida doméstica e familiar. Estar em casa e perto dos seus, vai restabelecer sua energia vital. O período é ótimo para envolver-se em uma reforma ou mesmo na compra e/ou venda de um imóvel. Pode haver a decisão de mudar-se de casa, cidade ou país.

Leão

Leoninos e leoninas estarão mais abertos e comunicativos, mais voltados para a vida social e os amigos. O período é ótimo para novas relações de amizade e para fortalecer as antigas. Bons contatos podem ser feitos nesse período, tanto pessoais como de trabalho. Um projeto ou contrato pode ser negociado e firmado

Virgem

Virginianos e virginianas estarão mais voltados para os assuntos financeiros, investimentos, financiamentos, negociação de projetos e contratos que envolvem o aumento de sua renda e lucros. O dinheiro ganha força e espaço em sua vida neste período, que dura quatro semanas. A vida financeira fica mais fácil.

Libra

Librianos e librianas serão os mais impactados pela passagem do Sol através de seu signo, pois um novo ano astral começa trazendo de volta a energia vital, que foi derrubada nas últimas semanas. Este é um tempo de colocar em prática, tudo o que foi idealizado, planos e projetos. O período marca o fechamento de um ciclo e o início de outro.

Escorpião

Escorpianos e escorpianas estarão mais fechados e voltados para sua interioridade, para a reflexão, pois este é aquele período do ano que a vida pede um balanço dos últimos 12 meses. Sua energia vital pode ser derrubada, portanto, é um tempo para diminuir o ritmo, do trabalho, dos pensamentos e exigir menos de si mesmo.

Sagitário

Sagitarianos e sagitarianas vão sentir a vida social começar a movimentar-se, a ganhar força. Novas amizades podem ser feitas e as antigas serão renovadas. Este é um tempo para dedicar-se a projetos em equipe e fazer novos contatos, pessoais e profissionais, especialmente se estiver envolvido com grandes empresas, clubes e instituições.

Capricórnio

Capricornianos e capricornianas podem começar a comemorar a melhora de sua imagem social e profissional, assim como o reconhecimento pelos seus talentos e trabalho. Você estará em evidência e tudo o que começar agora, relacionado ao trabalho, promete dar bons frutos. O sucesso começa a caminhar ao seu lado.

Aquário

Aquarianos e aquarianas estarão mais voltados para os projetos de médio prazo, especialmente os que envolvem multinacionais, pessoas estrangeiras, publicações e multimídia. Tudo o que você fizer, relacionado a internet, tende a dar bons frutos. Por outro lado, você sentirá uma forte necessidade de abrir-se à espiritualidade.

Peixes

Piscianos e piscianas estarão mais fechados e voltados para uma espécie de limpeza emocional. O contato com emoções profundas fica mais intenso e, depois de um mergulho nesse mundo, você sente uma sensação de renovação, de renascimento. Por outro lado, questões que envolvem parcerias financeiras, são beneficiadas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários