Após Messi, Neymar também critica Barcelona por saída de Suárez

Suárez tinha mais um ano de contrato com o Barcelona, mas foi informado que estava fora

A sexta-feira (25/9) não está boa para a diretoria do Barcelona. Após a confirmação da saída de Luis Suárez, Lionel Messi fez um longo post em suas redes sociais criticando os dirigentes do clube catalão pelo tratamento dispensado ao uruguaio. Logo depois, Neymar, que compartilhou o ataque com ambos, também deu seu pitaco.

“Incrível como fazem as coisas”, comentou o brasileiro do PSG na postagem de Messi. PUBLICIDADE Mais cedo, o argentino escreveu: “Vai ser diferente te ver com outra camisa e muito mais te enfrentar. Você merecia uma despedida como o que é: um dos jogadores mais importantes da história do clube, conseguindo coisas importantes tanto coletiva, como individualmente, e não que te mandem embora como fizeram. Mas a verdade é que a esta altura já nada me surpreende”, completou. Suárez tinha mais um ano de contrato com o Barcelona, mas foi informado que estava fora dos planos de Ronald Koeman, novo treinador, para a temporada. O uruguaio assinou com o Atlético de Madrid.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários