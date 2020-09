Hubble guarda um bolso cheio de estrelas coloridas

Muitas estrelas coloridas estão agrupadas nesta imagem do aglomerado globular NGC 1805, obtida pelo telescópio espacial Hubble da NASA / ESA. Este agrupamento compacto de milhares de estrelas está localizado próximo à borda da Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite de nossa Via Láctea.

As estrelas orbitam próximas umas das outras, como abelhas enxameando ao redor de uma colmeia. No denso centro de um desses aglomerados, as estrelas estão 100 a 1.000 vezes mais próximas do que as estrelas mais próximas do nosso Sol, tornando improváveis ​​os sistemas planetários ao seu redor.

PUBLICIDADE

A notável diferença nas cores das estrelas é ilustrada lindamente nesta imagem, que combina diferentes tipos de luz: estrelas azuis, que brilham mais intensamente em luz quase ultravioleta, e estrelas vermelhas, iluminadas em vermelho e infravermelho próximo.

Telescópios espaciais como o Hubble podem observar no ultravioleta porque estão posicionados acima da atmosfera da Terra, que absorve a maior parte da luz ultravioleta, tornando-a inacessível para instalações terrestres. Este jovem aglomerado globular pode ser avistado desde o Hemisfério Sul, na constelação Dourada, que é o português para doirado.

Normalmente, os aglomerados globulares contêm estrelas que nascem ao mesmo tempo. NGC 1805, no entanto, é incomum, pois parece hospedar duas populações diferentes de estrelas com idades de milhões de anos uma da outra. A observação de tais aglomerados de estrelas pode ajudar os astrônomos a entender como as estrelas evoluem e quais fatores determinam se elas terminam com suas vidas como anãs brancas ou explodem como supernovas.

(Foto de capa: ESA/Hubble & NASA, J. Kalirai)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários