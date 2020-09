Idoso explode a cozinha ao tentar matar mosca com raquete elétrica

O incidente ocorreu na sexta-feira (4/9), na aldeia de Parcoul-Chenaud, na Dordonha, a nordeste de Bordéus.

De acordo com uma publicação do jornal britânico Daily Mail, o incidente ocorreu quando ele jantava e o inseto começou a incomodá-lo.

A raquete elétrica usada pelo aposentado, que não foi identificado, libera uma descarga elétrica que mata os insetos. No entanto, no caso dele, havia um vazamento de gás na casa, o que causou a explosão imediata.

De acordo com o jornal, a cozinha ficou totalmente destruída, assim como parte do telhado.

O aposentado se jogou no chão no momento da explosão. Com queimaduras em ao menos uma das mãos, ele foi levado a um hospital para tratamento.

Por conta da destruição em sua casa, ele precisou ser alojado em um local de acampamento próximo.