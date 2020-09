IEL tem vagas de estágio abertas para cursos superior no Acre; veja como se inscrever

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) oferece bolsas de estágio para estudantes de serviço social, marketing e arquitetura e urbanismo para oportunidades em três locais. Dois deles recebem inscrições até o final da tarde desta quinta-feira (24) e outro até a sexta (25).

O Educandário Santa Margarida recruta estudantes de Serviço Social para cinco horas diárias de segunda a sexta-feira, com horário a ser definido. A bolsa é de R$ 500 mais auxílio transporte de R$ 120 por mês. Currículos devem ser encaminhados até as 17h30 desta quinta para o e-mail estagio.ielac.org.br, com o assunto “Estágio Serviço Social”.

Também há vagas para o escritório Zenite Arquitetura, que oferece R$ 500 mais vale transporte de R$ 100 para cinco horas de serviço por dia,de segunda à sexta, com horário a definir. O recebimento de currículos pelo e-mail estagio.ielac.org.br, com assunto “Estágio Arquitetura e Urbanismo”, vai até as 17h30 desta quinta.

Por fim, a Escola Evolute paga a estudantes de Marketing R$ 500 mais auxílio transporte de R$ 100 para seis horas corridas de serviço de segunda à sexta, das 8h às 14h. Currículos podem ser enviados até sexta (25) para o e-mail estagio.ielac.org.br, com o assunto “Estágio Marketing”.

O critério para a participação no processo seletivo é estar no site do IEL/AC.

