Incêndio de grandes proporções na Dias Martins repercute nas redes sociais; veja

Um incêndio de grandes proporções em área de mata foi contido pelo 3° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, na noite desta quinta-feira (10), antes que atingisse as estruturas de uma churrascaria e de um posto de combustíveis na Estrada Dias Martins.

Ainda não se sabe a origem do fogo, mas suspeita-se de iniciativa criminosa. As chamas alcançaram uma altura significativa e chamaram a atenção de quem passava pelo local. Populares registraram a cena e as imagens foram parar nas redes sociais.

A boa notícia é que não houve vítimas. Por outro lado, o CBMAC precisou utilizar mais de quatro mil litros de água para combater o incêndio e, assim, resguardar as propriedades privadas da região. Apenas um outdoor sofreu danos.

