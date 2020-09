Festival de Teatro Virtual, promovido pela Funarte, está com inscrições abertas

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) está com inscrições abertas para o edital do Prêmio Funarte Festival de Teatro Virtual 2020.

Serão selecionados 25 projetos de teatro para apresentações em vídeo. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 28 deste mês.

As propostas devem ser direcionadas para as áreas de teatro adulto ou para a infância e adolescência.

O objetivo é incentivar a montagem de espetáculos, para que seus registros em vídeo destes trabalhos e sua apresentação virtual contribuam para a manutenção de coletivos, grupos e companhias.

Prêmios e recursos investidos

Serão contempladas cinco produções em cada uma das cinco regiões do país. Cada um dos 25 projetos vai receber um prêmio de R$ 33,6 mil.

Portanto, no total, serão destinados R$ 840 mil para premiações. A Funarte emprega um total de R$ 870 mil no edital, sendo R$ 30 mil para custos administrativos.

Espetáculos

Os espetáculos terão temática livre e podem ser montados nos mais diversos formatos. Os vídeos poderão ser gravados nos espaços da Funarte, em São Paulo (Capital), Brasília, Belo Horizonte (MG) e no Rio de Janeiro.

Os vídeos da programação do Festival serão exibidos por meio de plataforma digital.

Seleção

O processo de seleção terá três etapas: Habilitação, Avaliação e Documentação Complementar.

Na segunda fase, o material dos candidatos será avaliado por uma comissão de seleção, composta por cinco especialistas da área teatral, não integrantes da Funarte e quatro representantes da instituição.

As etapas seletivas estão descritas no item 9 do edital. Os critérios de avaliação e tabela de pontuação correspondente a estes estão no subitem 9.3.6.

Acesse aqui o edital

Inscreva-se neste link

Mais informações: teatro.festeatrovirtual@funarte.gov.br

