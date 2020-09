Indireta para Luísa Sonza? Whindersson Nunes lança música sobre traição

Na faixa, o comediante – sob o alter-ego Lil Whind – canta sobre ter sido traído e os internautas logo relacionaram a letra como uma possível cutucada no relacionamento de Luisa com o cantor Vitão – que começou a ser especulado poucos meses após o divórcio.

“Fui pra casa às sete / Quando entrei na porta / Cheiro de Malbec / E no meu sofá, ah (Yeah) / Uma cueca bege (Yeah) / Quando entrei no quarto (Yeah) / Tava o cafajeste / Marivalda, tu tem noção do que tu fez? / Vocês dois na cama que eu parcelei em dez ves”, diz a letra da música.

