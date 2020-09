Instagram caiu! Rede social tem instabilidade nesta quinta-feira

Aqui no Brasil, as principais reclamações estão registradas em grandes cidades e regiões metropolitanas

O Instagram registrou instabilidade na tarde desta quinta-feira (17). De acordo com o site Downdetector, que contabiliza as falhas registradas pelos usuários, o pico de reclamações aconteceu por volta das 15h.

No site, os principais motivos de reclamações são a respeito de falha geral (65%) e erro no acesso à conta (30%). Há reclamações em diversos lugares do mundo, como é possível ver no mapa abaixo.

Aqui no Brasil, as principais reclamações estão registradas em grandes cidades e regiões metropolitanas.

A reportagem entrou em contato com o Instagram , que informou que está investigando a situação. A matéria será atualizada quando novas informações foram divulgadas.

No Twitter , os usuários reclamam da queda nos serviços do Instagram.

