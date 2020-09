Village People ameaça processar quem ‘sugerir’ que ‘Y.M.C.A’ é sobre sexo gay

Village People se tornou uma banda icônica na década de 1970, formada por um grupo de rapazes usando fantasias como índio, policial e operário da construção civil. São conhecidos por canções como “Macho man” e “Y.M.C.A”. E esta última que é o motivo de uma polêmica envolvendo Victor Willis, integrante da banda e também compositor da canção. Ele afirmou que irá processar quem sugerir que a canção seja sobre o “sexo gay ilícito”.

A declaração foi feita através de sua página na internet. ” ‘Y.M.C.A’ está fora das paradas com falsas acusações sobre a música. Mas, como já disse várias vezes (e isso foi provado em tribunal federal), escrevi 100% das letras de Y.M.C.A., então devo saber do que se trata minha música”, diz ele, em seu desabafo, que continua:

PUBLICIDADE

“Y.M.C.A. é uma das canções mais icônicas do mundo. Não vou ficar ocioso e permitir que seja difamado. Portanto, processarei a próxima organização de mídia, ou qualquer outra, que sugerir falsamente a Y.M.C.A é, de alguma forma, sobre sexo gay ilícito. Tire suas mentes da sarjeta, por favor! Não é sobre isso!”

Na letra da canção, há trechos como “jovem homem, não há necessidade de você se sentir para baixo, se levante do chão, porque você está numa cidade nova. Não há necessidade de ser infeliz”. E outros como “Eles têm de tudo. Para você, homem, aproveitar. Você pode curtir com os outros meninos”. Victor interpretava o personagem policial no Village People.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários