Internada em UTI com pneumonia, Vanusa apresenta quadro de anemia

Vanusa foi internada no último dia 9 com problemas respiratórios. A artista, que sofre de problemas degenerativos, deu entrada no local em estado crítico, sem os dentes e com escaras ao redor do corpo devido ao tempo deitada.

Já no último sábado (12/9), a cantora precisou retornar à UTI após apresentar piora em seu quadro de saúde. Segundo o filho mais novo da cantora, Rafael Vanucci, Vanusa teve queda na pressão arterial e em sua saturação de oxigênio, portanto está respirando com ajuda de aparelhos.

Vanucci explicou em seu Instagram que a mãe não está entubada.