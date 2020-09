Jesus Sérgio e vereador Juruna visitam ambulantes do Terminal Urbano de Rio Branco

No terminal, o deputado foi abordado por vendedores de produtos alimentícios que ficam no local

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) visitou na manhã desta sexta-feira (18) ao lado do vereador, José Carlos Juruna (Avante), os ambulantes e camelôs do Terminal Urbano, localizado no Centro de Rio Branco. O vereador levou o deputado até os camelôs da capital, categoria que representa na Câmara Municipal, para que o parlamentar pudesse ouvir as reivindicações do setor.

No terminal, o deputado foi abordado por vendedores de produtos alimentícios que ficam no local. Eles reivindicaram a construção de um espaço fixo, para realizarem a comercialização dos seus produtos. Os ambulantes hoje enfrentam dificuldades, pois não têm onde acomodar suas mercadorias, sujeitos até a perderem os seus produtos para vender.

“Ouvir as demandas da população é uma prioridade no nosso mandato e hoje em Rio Branco pude escutar relatos e os pleitos dos camelôs e ambulantes que ficam no Centro da cidade, pois sabemos das dificuldades que eles enfrentam para comercializar suas mercadorias. Eles querem um local digno para trabalhar e o vereador Juruna tem projetos para solucionar este problema e conta com o apoio do nosso mandato em Brasília”, afirmou Jesus Sérgio.

