Ji-Paraná x Atlético Acreano: Jipa-RO terá força máxima contra o Galo Carijó

Após duas vitórias seguidas conquistadas contra o Nacional-AM durante a fase preliminar do Campeonato Brasileiro da Série D, o Ji-Paraná terá força máxima neste domingo, às 16h de Brasília, no estádio Biancão, contra o Atlético Acreano, em jogo válido pela primeira rodada da competição.

A confirmação dos titulares ocorreu após aos atletas do Galo da BR passar pela realização de destes para covid-19. Com nenhum jogador acometido pelo vírus, o técnico Bruno Monteiro poderá mandar a campo o que há de melhor no elenco.

O Jipa chega para o jogo de estreia na Série D invicto na temporada. O clube está classificado para as semifinais do Campeonato Rondoniense – competição será retomada no mês de novembro, mas busca realizar uma ótima campanha na disputa do nacional e não descarta brigar pelo acesso. O provável time do Galo da BR para encara no domingo o Galo Carijó será: Dida; Bomfim; Charlinho, Lídio, China e Kabrine; Nick, Kasado, Ícaro e Gabriel Marabá; Renan Xavier e Watthimen.

O duelo entre Ji-Paraná e Atlético Acreano será conduzido pelo árbitro carioca João Ennio Sobral, assistido pelos rondonienses Valdebranio da Silva e Joverton Wesley de Souza Lima. Maicon Pessoa de Souza será o quarto árbitro.

