Joelma volta a trabalhar após ter Covid-19: “Muita saudade de tudo”

“É muito bom estar de volta tomando todos os cuidados e poder fazer o que amo. Foram mais de 50 dias longe cuidando da saúde e eu estava com muita saudade de tudo. Aguardem minha live dia 3 que tô preparando algo especial!”, disse a cantora à coluna.

E a volta é em grande estilo, com muitas novidades. Joelma retoma a agenda de divulgação do DVD de 25 anos e prepara live especial para o dia 3 de outubro.

Dança dos Famosos

Por conta da Covid-19, Joelma também teve que negar o convite para a Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, pela terceira vez. “A assessoria de imprensa da cantora Joelma informa que infelizmente a artista não pôde aceitar o convite para participar do quadro Dança dos Famosos do programa Domingão do Faustão devido a estar restabelecendo sua saúde após contrair o COVID-19”, diz a nota da assessoria.