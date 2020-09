Jojo Todynho surta ao ver treta da acreana Raissa em A Fazenda: “Tomar no c*”

Jojo Todynho, por sua vez, não aguentou ver a cena e partiu para o ataque. “Vai tomar no c* os dois. Calem a bola, c*&%$*”, retrucou a cantora

A festa Arco-íris, a segunda realizada no reality show A Fazenda, rendeu diversas tretas! Além de ter uma pequena discussão com Stéfani Bays, Raissa Barbosa também subiu o tom e bateu boca com Lucas Maciel na madrugada deste sábado (19/9). O motivo seria a desconfiança de que Lipe Ribeiro estaria a criticando pelas costas.

Jojo Todynho, por sua vez, não aguentou ver a cena e partiu para o ataque. “Vai tomar no c* os dois. Calem a bola, c*&%$*”, retrucou a cantora, ao ver os dois colegas de confinamento gritando um com o outro. PUBLICIDADE Carol Narizinho entrou na conversa acalorada e quis atacar o youtuber para defender a vice-miss bumbum. “Cala a boca você também”, respondeu Jojo, já sem paciência. O fim da briga, porém, não foi mostrado pela produção, e deve ser exibido no programa de hoje.

