Jordão e Santa Rosa do Purus estão quase zerando casos ativos de coronavírus

As cidades de Jordão e Santa Rosa do Purus estão próximas de zerar casos ativos de coronavírus se novas infecções não aparecerem nos próximos dias. Os municípios isolados têm, respectivamente, apenas cinco e dois pacientes da doença até o início desta semana, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Jordão já confirmou 158 casos até o momento, com 153 altas médicas. Apenas uma pessoa morreu. Já Santa Rosa do Purus tem 274 casos oficiais e 272 curados, com apenas duas mortes.

PUBLICIDADE

Ambas as cidades são isoladas por terra, com acesso somente por barco e avião. Elas foram as últimas a registrarem contaminações e óbitos no Acre.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários