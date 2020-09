Jorge Jesus critica proibição de torcedores nos estádios

Jesus disse que não consegue entender por que as torcidas são proibidas de assistir ao futebol enquanto cinemas e teatros estão abertos

O técnico do Benfica, Jorge Jesus, reclamou nesta sexta-feira da recusa do governo português em permitir que qualquer torcedor assista a jogos de futebol nos estádios no país.

Jesus disse que não consegue entender por que as torcidas são proibidas de assistir ao futebol enquanto cinemas e teatros estão abertos e o festival anual de música Avante aconteceu neste mês.

“De todas as atividades, o futebol é a que melhor conseguiu lidar e conviver com o vírus”, disse ele a repórteres.

“Não entendo por que não podemos ter torcedores nas partidas de futebol. Não entendo esta conversa de que assistir a um jogo de futebol é diferente de ir ao cinema, ao teatro ou ao festival Avante”, acrescentou, referindo-se aos comentários do primeiro-ministro António Costa neste mês.

Jesus, de 66 anos, que voltou ao Benfica para uma segunda passagem depois de treinar o Flamengo na temporada passada, disse acreditar que 15 mil ou 20 mil pessoas poderiam assistir aos jogos no Estádio da Luz, do Benfica.

Portugal permite atualmente a abertura de restaurantes e cafés com restrições, enquanto os cinemas e teatros também estão abertos com capacidade reduzida. O festival Avante estava sujeito a limitação de público quando foi realizado.

“Temos que saber como testar, isolar e prevenir”, acrescentou Jesus. “Caso contrário, todos nós ficaremos em casa e enlouqueceremos.”

